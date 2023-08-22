Дружина українського співака Віктора Павліка перебуває на відпочинку з сім'єю. На своїй сторінці вона поділилась свіжими кадрами.

Дивіться також Дійсно кінець нашій історії, – дружина Віктора Павліка згадала, як розставалась з чоловіком

Катерина Репяхова відпочиває в Трускавці

Блогерка Катерина Репяхова поділилась, що відпочиває в Трускавці. Вона зізналась, що туди приїжджає кожного року ще з самого дитинства.

Перший день у Трускавці, а вже стільки вражень. В Трускавець я їжджу щороку зі своїх 2 рочків, а мій синочок зі своїх двох місяців,

– розповіла зіркова дружина.

Катерина опублікувала серію фото та відео з відпочинку. Вона показала свої фото на тлі квітів, а також сина Михайла, який захопився вуличними музикантами.



Катя Репяхова з сином / Фото з інстаграму Каті Репяхової

Віктор Павлік жартома дорікнув дружині у коментарях, що вона не додала до допису кадри з ним: "Ех, а з татом сюди не приліпила".

Раніше син Павліка захворів

Зіркова сім'я відправилась на відпочинок після того, як син Павліка сильно захворів. Вночі у нього піднялась температура аж до 40 градусів. Це був тільки один симптом. Після візиту до лікаря, наступного вечора температура знову підвищилась.

На думку Катерини Репяхової, син хворіє частіше тому, що відвідує садок. Вона вважає, що Михасику краще чим раніше познайомитися з вірусами.