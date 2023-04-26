Син – копія тата: дружина Віктора Павліка замилувала фото з сімейної прогулянки

Дружина Віктора Павліка прогулялася з сім’єю у Дніпрі біля набережної. Катерина Репяхова показала чарівні сімейні фото. На кадрах помітно, наскільки син співака схожий на Віктора Павліка.

Як зазначила Катерина, Дніпро – її рідне місто. Нещодавно дружина Павліка зізнавалася, чи важко їй з чоловіком через велику різницю у віці.

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Репяхова замилувала мережу чарівними фото зі своїми найріднішими – чоловіком та сином. Зіркова сім'я прогулялася у Дніпрі, куди зіркові батькі приїжджали по справах. Катерина була захоплена від рідного міста, її син теж виглядав радісним.



Син Віктора Павліка / Фото з інстаграму Катерини Репяхової

Ось і пролетіли дні в рідному Дніпрі. Я так хотіла прогулятись рідними вулицями. З початком війни найпростіші речі цінуєш інакше… Дякую тобі, Дніпро, за моє дитинство, за мою юність,

– написала вона.

Матуся опублікувала багато фото свого сина, який був щасливий провести час з батьками. На світлинах помітно, що Михайло дуже схожий на свого зіркового тата – Віктора Павліка.



Віктор Павлік прогулявся з дружиною та сином Михайлом / Фото з інстаграму Катерини

Колись Віктор Павлік порівнював маленького сина зі своїм фото, зробленим у такому ж віці, як зараз Михасик. Видно, що хлопчик дуже схожий на зіркового татуся.



Віктор Павлік (праворуч) та його син Михайло / Фото з інстаграму зірки

До слова, нещодавно дружина Віктора Павліка зізналась, що їхній син, якому майже два роки, має затримку мовлення. Хлопчик досі не говорить, хоч, як зазначає співак, він чує та розуміє зіркових батьків. Катерина Репяхова вже звернулась до лікарів через мовлення сина, на нього чекає корекція.