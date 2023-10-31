Кохана Володимира Остапчука відкриває власний бізнес: чим вона займатиметься

Дівчина шоумена Володимира Остапчука вирішила розпочати власну справу. 23-річна Катерина Полтавська оголосила, що відкриває свою студію краси у центрі Києва.

У салоні будуть робити масажі та лазерну епіляцію. Нагадаємо, що Катерина за освітою – журналістка, проте вона давно мріяла відкрити щось своє.

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Катерина Полтавська відкриває власний бізнес

Ведучий Володимир Остапчук зізнався, що його дівчина зареєструвалася як ФОП, щоб відкрити власний бізнес.

"Привів Катю реєструвати ФОП. На словах "ось такі податки нараховуються" вона мало не вийшла. Ласкаво просимо до реального життя", – жартома написав шоумен.

Виявляється, це буде студія масажів та лазерної епіляції. Відкриття салону планується на грудень цього року.



Дівчина Остапчука відкриває салон краси / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Деталі кохана Остапчука не розповіла, але поділилася фото дизайну майбутньої студії. Вона буде у пастельних кольорах.



Дизайн студії Полтавської / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Полтавська у своєму інстаграмі додала, що майже рік думала про власну справу.

Я "приміряла" на себе різні варіанти, але всі вони "не давали" натхнення. А в мене завжди був принцип: займатися тільки тим, що йде від серця,

– прокоментувала Катерина.



Полтавська відкриває свій бізнес / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Остапчук вже рік у стосунках з Полтавською