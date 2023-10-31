В салоне будут делать массажи и лазерную эпиляцию. Напомним, что Екатерина по образованию – журналистка, однако она давно мечтала открыть что-нибудь свое.

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Екатерина Полтавская открывает собственный бизнес

Ведущий Владимир Остапчук признался, что его девушка зарегистрировалась как ФЛП, чтобы открыть собственный бизнес.

"Привел Катю регистрировать ФЛП. На словах "вот такие налоги начисляются" она чуть не вышла. Добро пожаловать в реальную жизнь", – в шутку написал шоумен.

Оказывается, это будет студия массажей и лазерной эпиляции. Открытие салона планируется на декабрь этого года.



Девушка Остапчука открывает салон красоты / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Детали любимая Остапчука не поведала, но поделилась фото дизайна будущей студии. Она будет в пастельных цветах.



Дизайн студии Полтавской области / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Полтавская в своем инстаграмме добавила, что почти год думала о собственном деле.

Я "примеряла" на себя разные варианты, но все они "не давали" вдохновения. А у меня всегда был принцип: заниматься только тем, что идет от сердца,

– прокомментировала Екатерина.



Полтавская открывает свой бизнес / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Остапчук уже год в отношениях с Полтавской