Він теж не святий, – кохана Остапчука поскандалила з Дантесом, який заступився за жінок

В мережі продовжується скандал навколо Володимира Остапчука, Богдана Буше та Позитива, які обурливо висловилися про жіноче тіло. Тепер співак Володимир Дантес заступився за жінок, на що отримав різку відповідь від коханої Остапчука – Катерини Полтавської.

Зірки в мережі почали активно публікувати свої чесні фото та ділитися особистими історіями. Вони показують шрами та волосся на тілі, засуджуючи Остапчука, Буше та Позитива.

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Дантес заступився за жінок

Підтримати жінок вирішив і співак Володимир Дантес. Він записав коротке відео, у якому заспівав для дівчат.

У пісні є такі рядки: "Гей, мала, не голи ноги і вульву свою. Гей мала, ми таких хлопців, вертіли на х*ю. Гей мала, ти ідеальна, як квітонька ти. Ей мала, скажу тобі чесно, ти 10 із 10".

Шанувальники підтримали Дантеса та подякували за його позицію:

"За що люблю вас, Володимире, так це за все".

"Як класно і приємно за підтримку, дякую! А ще, до речі, дуже привабливі вуса!"

"Ти 10/10 і пісня теж".

"Володимир, ви крутий мен. Адекватні люди завжди в тренді".

"Пісня 10 з 10, дякую! Гарна відповідь".

Різка відповідь дівчини Остапчука

Дівчина Володимира Остапчука не змогла залишити це відео без уваги. Катерина Полтавська назвала це "перевзуванням" та пригадала Дантесу, що той нещодавно в одному з шоу теж говорив про депіляцію жінки.

"У мене є дитяча травма. Вона зі школи. У мене була вчителька, яка стояла в колготах і в неї на ногах було довге волосся, як в мене на голові. Це для мене не прикольно. Я не розумію, коли під пахвами теж не голять. Я – чоловік, я голю під пахвами! Це не прикольно", – сказав тоді у шоу Дантес.



Полтавська відповіла Дантесу / Скриншот

Дівчина Остапчука зазначила вирішила нагадати Дантесу, що "він теж не святий".

Якщо він обрав шлях хайпувати чи набирати собі бали за рахунок зловтішання над іншими, то вважаю правильним нагадати йому про те, що й він не святий,

– написала Полтавська.

На це Володимир Дантес теж відреагував і сатирично зазначив, що зірки шоу-бізнесу "образили" Остапчука.

"Не треба булити людину за те, що вона щось ляпнула, він же просто висловлював свою думку", – посміявся він.

Катерина перепостила цю сторіс і додала, щоб він дивився за собою або говорив на всіх, а не лише вибірково.



Катерина Полтавська відповіла Дантесу / Скриншот з інстаграму

Чому розгорівся скандал навколо Остапчука, Буше та Позитива