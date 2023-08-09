Звезды в сети начали активно публиковать свои честные фото и делиться личными историями. Они показывают шрамы и волосы на теле, осуждая Остапчука, Буше и Позитива.
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Дантес вступился за женщин
Поддержать женщин решил и певец Владимир Дантес. Он записал короткое видео, в котором спел для девушек.
В песне есть такие строки: "Эй, малая, не брей ноги и вульву свою. Эй малая, мы таких ребят, вертели на х*ю. Эй малая, ты идеальна, как цветочек ты. Эй малая, скажу тебе честно, ты 10 из 10".
Поклонники поддержали Дантеса и поблагодарили за его позицию:
- "За что люблю вас, Владимир, так это за все".
- "Как классно и приятно за поддержку, спасибо! А еще, кстати, очень привлекательные усы!"
- "Ты 10/10 и песня тоже".
- "Владимир, вы крутой мэн. Адекватные люди всегда в тренде".
- "Песня 10 из 10, спасибо! Хороший ответ".
Резкий ответ Остапчука
Девушка Владимира Остапчука не смогла оставить это видео без внимания. Екатерина Полтавская назвала это "переобулся" и вспомнила Дантесу, что тот недавно в одном из шоу тоже говорил о депиляции женщины.
"У меня есть детская травма. Она из школы. У меня была учительница, которая стояла в колготах и у нее на ногах были длинные волосы, как у меня на голове. Это для меня не прикольно. Я не понимаю, когда под мышками тоже не бреют. Я – мужчина, я брею под мышками! Это не прикольно", – сказал тогда в шоу Дантес.
Полтавская ответила Дантесу / Скриншот
Девушка Остапчука напомнила Дантесу, что "он тоже не свят".
Если он избрал путь хайпировать или набирать себе баллы за счет злорадства над другими, то считаю правильным напомнить ему о том, что и он не свят,
– написала Полтавская.
На это Владимир Дантес тоже отреагировал и сатирически отметил, что звезды шоу-бизнеса "оскорбили" Остапчука.
"Не надо былить человека за то, что он что-то хлопнул, он же просто высказывал свое мнение", – посмеялся он.
Екатерина перепостила эту сторону и добавила, чтобы он смотрел за собой или говорил на всех, а не только выборочно.
Екатерина Полтавская ответила Дантесу / Скриншот по инстаграмме
Почему разгорелся скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива
- Скандал начался после высказываний звезд о женском теле. Звездные мужчины позволили себе обсудить волосы на теле женщины и ставить "оценки" за то, если она не делает эпиляцию.
- После скандала вокруг этих заявлений украинские звезды начали активно поддерживать женщин. Следовательно певица Alyona Alyona опубликовала честное фото в купальнике и написала откровенное сообщение о любви к себе.
- Украинская бандуристка Марина Круть впервые рассказала историю о том, как в детстве вылила на себя кипяток. После этого она 4 месяца лежала в больнице. Девушка решилась на это после скандала и показала свои шрамы.
- Маша Ефросинина также отреагировала на скандальные заявления шоуменов о женской депиляции. Телеведущая подчеркнула, что каждый человек имеет право бриться там, где он этого хочет. Также каждый может стричься и одеваться, как ему нравится.