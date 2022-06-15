Катерина Павленко про бали від нацжурі на Євробаченні: чому Федишин "прилетіло" найбільше
Солістка колективу Go_A Катерина Павленко оголошувала бали нацжурі від України на Євробаченні-2022. Артистка не приховує, що була здивована, коли побачила бали для Великої Британії та Польщі. Результати голосування видалися їй дивними.
В останній момент перед включенням у прямий ефір Євробачення Катерині принесли листочок, де було написано, якій країні віддали 12 балів. Тобто речниця дізналася про результати лише перед тим, як оголошувати їх.
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Я взяла той листочок і дивлюся – Британія. Це мене дуже сильно здивувало, це найнеочікуваніше, що могло статися в той момент. А потім за кадром я знайшла листочок суддів, побачила, який там розклад, і ще більше здивувалася. Окрім того, що Польщі нуль балів, там якось дуже дивно було проголосовано,
– пригадала Павленко.
Через результати голосування журі від України розгорівся скандал. Оскільки Польща найбільше підтримує нашу країну з першого дня війни, прийняла в себе мільйони переселенців, які втікали від війни, то українське суспільство було обурене, коли стало відомо, що на Євробаченні наша країна не дала дружнім сусідам жодного балу. Найбільше хейту "прилетіло" на адресу співачки Ірини Федишин, яка була в складі журі.
Найбільший хейт у цій ситуації отримала Ірина Федишин, бо вона публічна особа, вона співачка, і дуже багато хейту полилося саме на неї, бо інших людей не те щоб ніхто не знав, вони просто не так на виду,
– пояснила Павленко.
Ірина Федишин та бали на Євробаченні-2022: що відомо про скандал
- Після розголосу щодо балів на Євробаченні, на адресу Ірини Федишин посипалися звинувачення.
- Зірка вирішила виправдатися і показала бланк, де голосувала. Вона нібито особисто поставила виконавцю від Польщі 10 балів.
- Та це ще більше розізлило громадськість. Зірку звинуватили в брехні.
- Згодом стало відомо, що Федишин не дала Польщі 10 балів, а поставила виступ поляків на 10 місце. Артистка сама не розуміє, як голосувала.
- Попри це не припиняла коментувати цю ситуацію. До прикладу, згадала, що журі не має права оцінювати музикантів, базуючись на політичних чи національних критеріях. Також Ірина повідомила, що система оцінювання "дала збій".
- Після скандалу з оцінюванням до Федишин була прикута особлива увага публіки. Її звинуватили в знищенні касок, які волонтери передали для ЗСУ. Артистка перевіряла їх на міцність, стріляла в них, не врахувавши, що каски призначені на захист від осколків, а не від куль.
- Також Ірина оcоромилася заявою про ЛГБТ-спільноти, наголосивши, що "це великий гріх, вони руйнують себе". Зазначимо, що в пісенному конкурсі Євробачення щороку беруть участь представники ЛГБТ-спільнот, яких не засуджують за це.