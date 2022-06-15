Катерина Павленко про бали від нацжурі на Євробаченні: чому Федишин "прилетіло" найбільше

Солістка колективу Go_A Катерина Павленко оголошувала бали нацжурі від України на Євробаченні-2022. Артистка не приховує, що була здивована, коли побачила бали для Великої Британії та Польщі. Результати голосування видалися їй дивними.

В останній момент перед включенням у прямий ефір Євробачення Катерині принесли листочок, де було написано, якій країні віддали 12 балів. Тобто речниця дізналася про результати лише перед тим, як оголошувати їх.

До теми Рада, що не влізла в цю історію, – Катерина Павленко про гучний скандал з Нацжурі Євробачення

Я взяла той листочок і дивлюся – Британія. Це мене дуже сильно здивувало, це найнеочікуваніше, що могло статися в той момент. А потім за кадром я знайшла листочок суддів, побачила, який там розклад, і ще більше здивувалася. Окрім того, що Польщі нуль балів, там якось дуже дивно було проголосовано,

– пригадала Павленко.

Через результати голосування журі від України розгорівся скандал. Оскільки Польща найбільше підтримує нашу країну з першого дня війни, прийняла в себе мільйони переселенців, які втікали від війни, то українське суспільство було обурене, коли стало відомо, що на Євробаченні наша країна не дала дружнім сусідам жодного балу. Найбільше хейту "прилетіло" на адресу співачки Ірини Федишин, яка була в складі журі.

Найбільший хейт у цій ситуації отримала Ірина Федишин, бо вона публічна особа, вона співачка, і дуже багато хейту полилося саме на неї, бо інших людей не те щоб ніхто не знав, вони просто не так на виду,

– пояснила Павленко.

Ірина Федишин та бали на Євробаченні-2022: що відомо про скандал