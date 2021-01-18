18 січня примі-балерині Катерині Кухар виповнилося 39 років. Свій день народження зірка провела на Мальдівах з чоловіком і дітьми. Сім'я зупинилась у розкішній віллі, а іменинниця похизувалась неймовірною фігурою на пляжі.

Подружжя Катерини Кухар та Олександра Стоянова не стало винятком і, як більшість українських зірок, вирушило у відпустку на Мальдіви. Відпочинок на райському курорті пара приурочила до дня народження балерини. В інстаграмі іменинниця розповіла про канікули на березі Індійського океану та показала перше фото, зроблене в 39 років. На ньому суддя "Танців з зіркам" вигідно засвітила тендітні форми в сукні з розрізом.

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Катерина Кухар святкує День народження на Мальдівах

За день до 39-річчя балерина прилетіла на Мальдіви з чоловіком Олександром Стояновим і дітьми – сином Тимуром і донькою Настею. Сім'я зупинилась в розкішній віллі з власним пляжем та басейном. Як зізналась Катерина Кухар, на Мальдівах вона вперше, однак з погодою їй не пощастило навіть в день народження. Зараз на острові сезон дощів, тому замість палючого сонця на родину спіткала буря.

Проте вранці знаменитість встигла зробити фото на красивому пляжі. Перед камерою іменинниця постала в легкій атласній сукні на запах фіолетово-рожевого кольору. Завдяки сильному вітру та пікантному розрізу Катерина Кухар показала фігуру в смарагдовому купальнику. Вона засвітила в кадрі струнці ніжки та тендітну талію, позуючи навшпиньки.

Сьогодні у свій день народження я прокинулася від шуму океану та щебету тропічних птахів,

– поділилась балерина.



Катерина Кухар на Мальдівах / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official

Чоловік привітав Катерину Кухар з днем народження

Артист балету Олександр Стоянов публічно привітав дружину з днем народження в інстаграмі та показав не менш відвертий кадр з Мальдівів. На ньому Катерина Кухар позувала в нюдовому купальнику в рубчик і в обіймах чоловіка. Він пристрасно пригорнув до себе тендітну кохану та зізнався, що вона робить його найщасливішим.

"З Днем Народження, любов моя! Ти подарувала мені рай на землі! Сьогодні і все життя я хочу дякувати тобі за те, що ти зі мною! За те, що подарувала мені чудових дітей! Я шалено тебе люблю, ти мій особистий океан краси, пристрасті, емоцій і почуттів! Ти моя єдина, незамінна і моя найдорожча людина у всьому всесвіті", – зворушливо написав коханий Кухар.



Катерина Кухар з чоловіком на Мальдівах / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official