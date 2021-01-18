18 января приме-балерине Екатерине Кухар исполнилось 39 лет. Свой день рождения звезда провела на Мальдивах с мужем и детьми. Семья остановилась в роскошной вилле, а именинница похвасталась невероятной фигурой на пляже.

Супруги Екатерины Кухар и Александра Стоянова не стали исключением и, как большинство украинских звезд, они отправились в отпуск на Мальдивы. Отдых на райском курорте пара приурочила ко дню рождения балерины. В инстаграме именинница рассказала о каникулах на берегу Индийского океана и показала первое фото, сделанное в 39 лет. На нем судья "Танцев со звездами" выгодно засветила хрупкие формы в платье с разрезом.

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Екатерина Кухар празднует День рождения на Мальдивах

За день до 39-летия балерина прилетела на Мальдивы с мужем Александром Стояновым и детьми – сыном Тимуром и дочерью Настей. Семья остановилась в роскошной вилле с собственным пляжем и бассейном. Как призналась Екатерина Кухар, на Мальдивах она впервые, однако с погодой ей не повезло даже в день рождения. Сейчас на острове сезон дождей, поэтому вместо палящего солнца была буря.

Однако утром знаменитость успела сделать фото на красивом пляже. Перед камерой именинница появилась в легком атласном платье на запах фиолетово-розового цвета. Благодаря сильному ветру и пикантному разрезу Екатерина Кухар показала фигуру в изумрудном купальнике. Она зажгла в кадре стройные ножки и хрупкую талию, позируя на цыпочках.

Сегодня в свой день рождения я проснулась от шума океана и щебета тропических птиц,

– поделилась балерина.



Екатерина Кухар на Мальдивах / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official

Муж поздравил Екатерину Кухар с днем рождения

Артист балета Александр Стоянов публично поздравил жену с днем ​​рождения в инстаграме и показал не менее откровенный кадр с Мальдив. На нем Екатерина Кухар позировала в нюдовом купальнике в рубчик и в объятиях мужчины. Он страстно прижал к себе хрупкую любимую и признался, что она делает его счастливым.

"С Днем Рождения, любовь моя! Ты подарила мне рай на земле. Сегодня и всю жизнь я хочу благодарить тебя за то, что ты со мной! За то, что подарила мне замечательных детей, я безумно тебя люблю, ты мой личный океан красоты , страсти, эмоций и чувств, ты моя единственная, незаменимая и мой самый дорогой человек во всей вселенной", – трогательно написал любимый Кухар.



Екатерина Кухар с мужем на Мальдивах / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official