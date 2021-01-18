Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар святкує день народження. В понеділок, 18 січня, знаменитості виповнюється 39 років. З цієї нагоди редакція Showbiz 24 підготувала для вас добірку яскравих, розкішних образів танцівниці, які найбільше запам'яталися її прихильникам.

Дні народження знаменитостей завжди привертають увагу. Прихильникам цікаво, як і де святкуватимуть їхні кумири, яке вбрання одягнуть, які гості завітають на свято та що подарують. Проте через пандемію коронавірусу доводиться відмовлятися від пишних святкувань. А ось від подорожей утримуються не всі зірки. Так, Катерина Кухар вирішила зустріти 39-річчя на березі океану. Поки прима-балерина ніжиться на сонечку, журналісти 24 каналу пропонують переглянути добірку її найяскравіших образів.

Читайте також Не було бажання жити: Катерина Кухар пригадала втрату дитини

Катерина Кухар є однією з найвишуканіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона завжди вражає своєю елегантністю, зачаровує красою та знає, як виглядати бездоганно будь-де та будь-коли. На особистій сторінці в інстаграмі Кухар часто публікує фотографії з прямих ефірів "Танців з зірками", виступів та фотосесій.

Редакція Showbiz 24 підібрала 10 кадрів, на яких прима-балерина постала у розкішних аутфітах. Ці образи неабияк сподобалися аудиторії її прихильників.

Найяскравіші образи Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Найяскравіші образи Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар