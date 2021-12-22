Передноворічний період у Катерини Кухар та Олександра Стоянова насичений гастролями. Останні дні 2021 року вони проводять в США.

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Новорічне фото Катерини Кухар

Катерина сфотографувалася в неймовірно красивій локації. Вона сиділа на дивані біля панорамного вікна, а позаду стояла розкішна ялинка, яка красиво сяяла.

Кухар постала перед камерою в чорному спортивному костюмі, що складався зі штанів та кофти з принтом. Волосся вона вклала природно та забрала набік. На обличчя не наносила косметику, продемонструвавши натуральну вроду. Прима-балерина зосереджено переглядала щось в ноутбуці.



Катерина Кухар біля ялинки / Фото з інстаграму прими-балерини

Такий атмосферний і затишний кадр знаменитості зібрав чимало компліментів від її шанувальників. Вони засипають її компліментами у коментарях, зазначаючи, що навіть на дивані вона виглядає дуже елегантно.

Зазначимо, подібним фото ділилася блогерка Даша Квіткова, яка також влаштувала фотосесію посеред ялинок.