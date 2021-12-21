Після завершення чергового сезону "Танців з зірками" Катерина Кухар відправилась у відпустку. Разом з чоловіком Олександром Стояновим вона гайнула до Сполучених Штатів.

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Катерина Кухар з чоловіком відпочивають у США

На зимові канікули подружжя танцівників поїхало до Вашингтону, де вже нападало багато снігу й панує справжня різдвяна казка.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов не тільки розважалися на снігу, але й спробували катання на сноумобілях. Такий досвід прима-балерина назвала "незабутньою подорожжю". У блозі зірка дала кілька порад, яких слід дотримуватися під час поїздки.

"Шолом, якщо ви не збираєтеся перетворитися зі снігуроньки на бурульку, треба вибирати повністю закритий зі склом. Або, як у моєму випадку – відкритий та окремо гірськолижні окуляри, щоб якнайкраще сховати обличчя від вітру. На руки – найтепліші рукавиці, які б могла зв'язати ваша бабуся, або гірськолижні. І так, термобілизна теж знадобиться. Та й чоботи для пішого перетину Антарктиди будуть доречними", – поділилась Катерина Кухар.



Катерина Кухар / Фото з інстаграму зірки



Катерина Кухар з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Шанувальники слідкують за кожним дописом танцівниці. Фани вже оцінили нові фото й відео від Катерини Кухар:

"Клас";

"Снігуронька";

"Вау";

"Оце так балет! Незвичні костюми";

"Краса! Треба обов'язково покататися на цьому сноумобілі";

"Клас! Красуня".

Текст публікації Катерини Кухар

Ви колись каталися на сноумобілі? Якщо ні, але плануєте, ось вам кілька порад як підготуватися до цієї незабутньої подорожі.

При виборі автомобіля найзручніший варіант – це автомобіль з підігрівом ручок і сидіння. Скло має бути такої висоти, щоб не закривало огляд.

Шолом, якщо ви не збираєтеся перетворитися зі снігуроньки на бурульку, треба вибирати повністю закритий зі склом. Або, як у моєму випадку – відкритий та окремо гірськолижні окуляри, щоб якнайкраще сховати обличчя від вітру. На руки – найтепліші рукавиці, які б могла зв'язати ваша бабуся, або гірськолижні. І так, термобілизна теж знадобиться. Та й чоботи для пішого перетину Антарктиди будуть доречними.

Кататися ви будете від двох до чотирьох годин, зміна клімату в обличчя буде частою, тому паперові хусточки краще кинути в кишеню і бальзам для губ, щоб не обвітрилися на швидкості. Кажуть, Санта Клаус ним теж не зневажає...