Стрічка інстаграму Даші Квіткової перед новорічними святами наповнена атмосферними фото з заміського будинку та студії. Зіркова дружина позує в красивих локаціях, обираючи для зйомок затишні образи.

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Затишний look Даші Квіткової

Днями Даша позувала на камеру на тлі великих засніжених ялинок, які сяяли жовтими вогниками. Дівчина сиділа на стільці, а перед нею були подарунки.

Цього разу Квіткова одягнула теплий сірий oversize светр і джинси. Волосся вклала у легкі природні локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і помадою на губах.



Даша Квіткова біля ялинки / Фото з інстаграму блогерки

Текст публікації Даші Квіткової:

Класна звичка – регулярно тішити себе подарунками. Так ми нагадуємо, що любимо і цінуємо себе.

Давно очікуваний подарунок під ялинку – це вдячність за успіхи, та й просто турбота. У моменти святкової метушні не забудьте потішити найважливішу людину в житті – себе. Подаруйте собі свято і виконайте заповітні бажання.

В гонитві за подарунками близьким, згадайте про обов'язковий пункт – потішити себе.