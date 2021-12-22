Предновогодний период у Екатерины Кухар и Александра Стоянова насыщен гастролями. Последние дни 2021 года они проводят в США.

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Новогоднее фото Екатерины Кухар

Екатерина сфотографировалась в невероятно красивой локации. Она сидела на диване возле панорамного окна, а позади стояла роскошная елка, которая красиво сияла.

Кухар предстала перед камерой в черном спортивном костюме, который состоял из брюк и кофты с принтом. Волосы она уложила естественно и забрала в сторону. На лицо не наносила косметику, продемонстрировав натуральную красоту. Прима-балерина сосредоточенно просматривала что-то в ноутбуке.

Екатерина Кухар возле елки / Фото из инстаграма примы-балерины

Такой атмосферный и уютный кадр знаменитости собрал множество комплиментов от ее поклонников. Они засыпают ее комплиментами в комментариях, отмечая, что даже на диване она смотрится очень элегантно.

Отметим, подобным фото делилась блогерша Даша Квиткова, которая также устроила фотосессию среди елок.