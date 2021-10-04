Своїми думками про фінал проєкту Катерина Кухар поділилась в одному з останніх інтерв'ю "Світського життя". Катерина Осадча не змогла не запитати приму, кого із учасників вона вважає найкращим.

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Цього сезону це звичайно ж Каднай, який проявив себе дуже темпераментно, і Артур Логай,

– розповіла балерина.

Чоловік Олександр Стоянов зазначив, що Катерина хвалить у шоу лише чоловіків і не помічає жінок. "Справжня натуралка", – пожартував він.

Ревність чоловіка

Також танцівниця поділилась, що її коханий вперше приревнував її до колеги Катерини. Це стосується зіркового судді і хореографа Макса Чмерковського.

"Він якось хвилюється, я не розумію чому. У нас була лише пристрасна ча-ча-ча і більше нічого! Нарешті знайшовся чоловік, до якого мій чоловік може мене приревнувати, ура", – відповіла Кухар, розповівши про один з нещодавніх ефірів, де судді відкривали випуск спільним виступом.

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Катерина Кухар та Макс Чмерковський – ча-ча-ча: дивіться відео онлайн