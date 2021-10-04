Своими мыслями о финале проекта Екатерина Кухар поделилась в одном из последних интервью "Светской жизни". Екатерина Осадчая не смогла не спросить приму, кого из участников она считает лучшим.

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В этом сезоне это конечно же Каднай, который проявил себя очень темпераментно, и Артур Логай,

– рассказала балерина.

Муж Александр Стоянов отметил, что Екатерина хвалит в шоу только мужчин и не замечает женщин. "Настоящая натуралка", – пошутил он.

Ревность мужа

Также актриса поделилась, что ее возлюбленный впервые приревновал ее к коллеге Екатерины. Это касается звездного судьи и хореографа Макса Чмерковского.

"Он как-то волнуется, я не понимаю почему. У нас была лишь страстная ча-ча-ча и больше ничего! Наконец нашелся человек, к которому мой муж может меня приревновать, ура", – ответила Кухар, рассказав об одном из недавних эфиров, где судьи открывали выпуск совместным выступлением.

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Екатерина Кухар и Макс Чмерковский – ча-ча-ча: смотрите видео онлайн