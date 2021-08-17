Звездные супруги недавно вернулись из Мальдив, но уже успели насладиться красотой моря в родной Одессе. Екатерина Кухар с любимым отправилась туда к детям, которые отдыхают с бабушкой и дедушкой.

Смотрите также Муж Екатерины Кухар спас акулу: фото и видео с Мальдив

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Артист балета показал, как вместе с женой провел выходные в солнечной Одессе. Звезды успели побывать на открытии Одесского кинофестиваля, а также отдохнули с детьми - 6-летней Анастасией и 12-летним Тимой. Пара редко публикует фотографии с детьми, но иногда все-таки делает исключения. На новых снимках влюбленные показали, как провели время на одесском пляже.

"Наши дети уже неделю отдыхают в Одессе с дедушкой и бабушкой, а мы с Катей решили провести с ними выходные. Сначала побывали на открытии Одесского кинофестиваля, а потом пол дня были на пляже с детьми. Посетили все пляжные аттракционы. Я даже уговорил Катю покататься на водном драконе", – рассказал Александр.



Александр Стоянов с детьми в Одессе / Фото пресс-службы



Екатерина Кухар с семьей в Одессе / Фото пресс-службы

Сезон летних отпусков в разгаре! Знаменитости отдыхают не только сами, но и с детьми. Куда этим летом звезды отправились с потомками – узнавайте здесь.