Артист балету полетів у літню відпустку з коханою на Мальдівські острови. Подружжя не лише ніжиться на сонечку, але й активно проводить час.

Дивіться також Катерина Кухар позувала у синій сукні на Мальдівах: фото на тлі океану

Катерина та Олександр вчаться варити мило, плавають в океані, займаються снорклінгом, танцюють на пляжі. Навіть там вони зайнялися улюбленою справою Стоянова – риболовлею. Чоловікові вдалося зловити маленьку акулу.

Олександр Стоянов про акулу

"Я єдиний на цій риболовлі впіймав рибу. Одну нам приготували наступного дня, а акулу ми відпустили. Вперше в житті тримав у руках акулу. Поведінка в неї дуже відрізняється від звичайних риб", – розповів Олександр.

Стоянов додав, що акулу потрібно було дуже міцно тримати за зябра та хвіст. Чоловік впіймав рифову акулу, яка не нападає на людей. Були зафіксовані випадки агресії, але в основному їх провокували люди.

"Такі акули плавають біля нашого будиночку і найчастіше біля ресторану. Кухар підгодовує їх рибкою. Там плавають габаритніші акули – довжиною 2-3 метри, але на людей вони не нападають. Ця акула до останнього боролася за життя й робила це набагато краще за інших риб. Але так вийшло, що вона проковтнула гачок. Нам довелося різати волосінь і витягати гачок іншою стороною, щоб врятувати її. Якби інші риби стільки пробули на суші, поки їх рятують, то невідомо, чи отямилися б. А ця, коли потрапила у воду, одразу почала плисти", – поділився артист балету.

Олександр Стоянов врятував акулу: дивіться відео онлайн