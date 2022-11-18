Його називали "янгол ЗСУ", – Катерина Бужинська повідомила про втрату на фронті

Українська співачка Катерина Бужинська повідомила про втрату на фронті. Загинув воїн Іван Нестеров - він був сином її друзів.

Українська співачка Катерина Бужинська розповіла про втрату серед захисників Збройних Сил України. Загинув син її близьких друзів Іван Нестеров.

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Катерина Бужинська про втрату серед ЗСУ

Виконавиця поділилась, що Івана називали "янголом ЗСУ". Після смерті сина його мама збирає на дрон для побратимів.

Іван Нестеров віддав своє життя за Україну. Біль і відчай втрачати молодих, талановитих хлопців. Іван – син моїх друзів… Його називали "Янгол ЗСУ". Його героїчна мати Аліса збирає на дрон для його побратимів в пам'ять про сина Івана,

– розповіла Катерина Бужинська.



Іван Нестеров / Фото з інстаграму співачки

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