Кароль – за Wellboy, Джамала – за Pash: Суспільне нарешті показало голоси з Нацвідбору

Після фіналу Нацвідбору Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra вимагав показали документ з голосами від суддів і глядачів. Зі скандалом Суспільне та PWC таки оприлюднили протокол з оцінками. Так, єврофани дізналися, за кого "топили" члени журі.

За результатами глядацького та суддівського голосування перемогу на Нацвідборі Євробачення-2022 здобула Alina Pash. Як з'ясувалось після оприлюднення балів, усе завдяки журі, адже смс-ок за неї відправили ледь не вдвічі менше, ніж за Kalush Orchestra.

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Як розподілилися голоси на Нацвідборі Євробачення-2022

Зі скандалом хлопці з гурту Kalush Orchestra "вибили" зі Суспільного мовника нашумілий папірець, в якому плутався Тимур Мірошниченко. Виявляється, не всі судді зійшлись у фаворитах:

Джамала та колишній член правління Суспільного Ярослав Лодигін віддали перемогу Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків";

з піснею "Тіні забутих предків"; натомість Тіна Кароль вручила 8 балів Wellboy з Nozzy Bossy, якого співпродюсує з Юрієм Бардашем.

що Kalush Orchestra, який представлятиме Україну на Євробаченні 2022 в Турині, отримав від Тіни Кароль –, від Джамали –, а від Ярослава Лодигіна – лише

Суспільне не поскупилось й оприлюднило навіть кількість глядацьких смс-ок. Так, Kalush Orchestra майже вдвічі обійшов улюбленицю Лодигіна та Джамали Alina Pash, а фаворита Тіни Кароль Wellboy – мало не у шість разів:

Kalush Orchestra – 31 634 голоси;

Alina Pash – 19 535 голосів;

Wellboy – 5 642 голоси.

Якби це показали з самого початку, можливо, обійшлось би без скандалів,

– прокоментував Kalush у своєму телеграмі.

Результати голосування Нацвідбору Євробачення-2022 / Фото Суспільне

Нагадаємо, Kalush Orchestra звинувачував Суспільне у фальсифікації голосів і вимагав звільнити представницю PWC. Усе тому, що після фіналу Нацвідбору Євробачення-2022 вони просили показати листочок з балами, а організатори їм відмовили – "перед носом зачинили двері, фамільярно кинули".