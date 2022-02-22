По результатам зрительского и судейского голосования победу на Нацотборе Евровидения-2022 одержала Alina Pash. Как выяснилось после обнародования баллов, все благодаря жюри, ведь смс-ок за нее отправили чуть ли не вдвое меньше, чем за Kalush Orchestra.

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Как распределились голоса на Нацотборе Евровидения-2022

Со скандалом ребята из группы Kalush Orchestra "выбили" из Суспільного вещателя нашумевшую бумажку, в которой путался Тимур Мирошниченко. Оказывается, не все судьи сошлись в фаворитах:

Джамала и бывший член правления Суспільного Ярослав Лодыгин отдали победу Alina Pash с песней "Тіні забутих предків";

с песней "Тіні забутих предків"; Тина Кароль вручила 8 баллов Wellboy с "Nozzy Bossy", которого сопродюсирует с Юрием Бардашем.

Интересно, что Kalush Orchestra, который будет представлять Украину на Евровидении 2022 в Турине, получил от Тины Кароль – 7 баллов, от Джамалы – 6 баллов, а от Ярослава Лодыгина – лишь 3 балла.

Суспільне не поскупилось и обнародовало даже количество зрительских смс-ок. Так, Kalush Orchestra почти вдвое обошел любимицу Лодыгина и Джамалы Alina Pash, а фаворита Тины Кароль Wellboy – чуть ли не в шесть раз:

Kalush Orchestra – 31 634 голоса;

Alina Pash – 19 535 голосов;

Wellboy – 5 642 голоса.

Если бы это показали с самого начала, возможно, обошлось бы без скандалов,

– прокомментировал Kalush в своем телеграме.



Результаты голосования Нацотбора Евровидение-2022 / Фото Суспільне

Напомним, Kalush Orchestra обвинял Суспільне в фальсификации голосов и требовал уволить представительницу PWC. Все потому, что после финала Нацотбора Евровидения-2022 они просили показать листочек с баллами, а организаторы им отказали – "перед носом захлопнули двери, фамильярно кинули".