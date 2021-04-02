Ірина Федишин показала, як проходять її карантинні будні та дистанційне навчання у синів

Популярна українська співачка Ірина Федишин перебуває на карантині. А її сини – Олег та Юрій у період локдауну у Львові навчаються дистанційно. Зіркова матуся допомагає синам, читає разом із ними. Вона поділилася декількома яскравими кадрами, де показала свої будні.

Ірина Федишин полюбляє ділитися моментами з сімейного та творчого життя. Вона публікує в мережі різноманітні фото та відео, які зацікавлюють прихильників.

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Карантинні будні Ірини Федишин

Зіркова матуся оприлюднила декілька світлин, які зробила під час перебування на карантині у власному заміському будинку, що розташований у Львові. Ірина разом з Олегом та Юрчиком позувала на ліжку у кімнаті серед іграшок та з домашнім улюбленцем – котиком. Усі троє тримали у руках книжки. Федишин вирішила на власному прикладі показати синам, що читати потрібно, та змотивувати їх до цієї справи.

Ірина постала перед камерою у домашньому образі – сорочці в клітинку та в джинсах. Волосся зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.

Карантинні будні та дистанційне завдання,

– написала Ірина в публікації.

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Зіркові батьки і діти на карантині: