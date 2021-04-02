Популярна українська співачка Alyosha поділилась новим сімейним кадром із шанувальниками. Зірка показала зворушливе фото з прогулянки зіркового подружжя.

Відоме українське зіркове подружжя Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) та Тараса Тополі часто ділиться миловидними кадрами у своїх соцмережах. Співачка опублікувала нове фото й замилувала мережу.

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Alyosha показала сімейну світлину

Знаменитість продемонструвала фото з сімейної прогулянки. Перед камерою позує майже вся родина – Олена, Тарас Тополя та їхні сини Роман і Марко. Вони щасливо усміхаються в об'єктив та обіймаються. Щоправда, цього разу на кадрі не видно доньки Марічки.

Оскільки надворі вже потеплішало, зіркові батьки з дітьми постали у весняному вбранні. Alyosha приміряла чорні штани та темно-синє пальто, які поєднала з черевичками. Вона розпустила волосся та зробила на обличчі легкий макіяж. Артистка підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.

Тарас Тополя також приміряв синє пальто й светр, а також темні джинси. Хлопчики були одягнені в стильні штани та легкі куртки.

Що може бути краще за прогулянки під теплим весняним сонечком з коханими хлопчиками! Кохаю усіх моїх Топольок,

– чуттєво підписала фото Alyosha.



Alyosha з чоловіком та синами / Фото з інстаграму Alyosha

Нове сімейне фото викликало захват у фоловерів знаменитості. Вони поставили кадрам більш як 5 тисяч вподобань та написали безліч коментарів: