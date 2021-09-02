Каньє Вест зізнався, що зраджував Кім Кардашян після появи двох дітей

Днями Каньє Вест випустив десятий студійний альбом Donda, в якому важко не помітити безліч автобіографічних моментів. Так, треком Hurricane репер натякнув, що зраджував Кім Кардашян після того, як вона народила йому двох дітей.

Попри те, що довгоочікуваний альбом Donda Каньє Вест присвятив покійній матері Донді, у ньому він співає про особисте життя. Відтак репер натякнув на невірність ексдружині Кім Кардашян. Світську левицю він нібито зраджував після 2015 року, коли на світ з'явилися донька Норт і син Сейнт.

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"Ось він я, занадто багатий, йду з новою ціпонькою. І я знаю, в чому правда. Я все ще гуляю, навіть після двох дітей. Це важко переварити, коли твоє життя завжди рухається", – йдеться в пісні Hurricane.

Тексти пісень Каньє певним чином свідчать про все, що він зробив неправильно, і бере відповідальність за розпад їхнього шлюбу,

– пояснюють інсайдери.

Цікаво, що в

подібний спосіб за зради розкаювався чоловік Бейонсе Jay-Z. У січні 2018 року репер випустив мініфільм Family Feud – "Сімейна сварка", в якому просив вибачення за зради. Емоційна сцена була знята в "кабінці для сповідей" у церкві.

Варто додати, Каньє Вест не вперше згадує про Кім Кардашян у новому альбомі Donda. У пісні Love Unconditionally репер натякнув, що шкодує про розлучення зі світською левицею. "Я втрачаю всю свою сім'ю, кохана, повернися до мене", – випалив артист під час перформансу в Атланті.

Схоже, Кім Кардашян розуміє, що емоційні тексти репер присвячує саме їй. На третій презентації його платівки в Чикаго зірка з'явилась у весільній сукні та з фатою. За словами інсайдерів, на цей крок Кім пішла на прохання Каньє.