Каньє Вест, який хоче повернутись до Кардашян, закрутив роман з відомою акторкою, – ЗМІ
Джерело:Page Six
Американського репера Каньє Веста кілька разів помічали на публіці з відомою акторкою Джулією Фокс. Інсайдери підтвердили, що у пари закрутились романтичні стосунки.
Після розлучення з Кім Кардашян до відомого американського репера Каньє Веста прикута чимала увага ЗМІ та папараці. Тепер преса підозрює виконавця у новому романі.
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Каньє Вест зустрічається з акторкою
Ще 1 січня 44-річного репера побачили на побаченні з 31-річною американською акторкою Джулією Фокс. Вони проводили час у Маямі.
Через кілька днів пару знову підловили разом. 4 січня, Каньє Вест та Джулія Фокс разом подивилися на Бродвеї п'єсу Slave Play зі спільними друзями, а потім вирушили на вечерю у ресторані Carbon.
Джулія і Йе зустрічаються. Вони обидва щойно розірвали попередні стосунки й допомогли одне одному оговтатися. Вони споріднені душі, і на це круто дивитися,
– повідомило джерело.
Каньє Вест та Джулія Фокс на побаченні / Фото Getty Images
Зауважимо, Джулія Фокс – американська акторка. Вона найбільш відома за роллю у стрічці "Неграновані коштовності". Зірка займається не лише участю у кіно, також захоплюється режисурою, випустила колекцію одягу та малює картини.
Джулія Фокс / Фото з інстаграму зірки
Особисте життя Каньє Веста після розлучення з Кім Кардашян
- Через кілька місяців після новин про розлучення стало відомо, що виконавець зустрічається з моделлю Іриною Шейк. Їхні стосунки тривали близько місяця й завершились нібито через несерйозність.
- Після цього Каньє Вест всіляко натякав, що сумує за колишньою дружиною Кім Кардашян та присвячував їй пісні. Також він зізнався, що досі не розлучений офіційно.
- Поведінка знаменитості була й залишається неоднозначною, адже він заявляв, що повернеться до світської левиці, але водночас його фотографували під час побачень з іншими. Зокрема, Каньє підозрювали у романі з моделлю.