Поки Кім відпочиває з дітьми: Каньє Вест вивіз 500 пар взуття з маєтку в Лос-Анджелесі, – ЗМІ

Зіркове подружжя Кім Кардашян і Каньє Веста за крок до розлучення. Вони давно не живуть разом і більше не спілкуються. Тому поки блогерка відпочиває з дітьми на райських островах, репер вивіз свої речі з сімейного гніздечка в Лос-Анджелесі.

Джерело: Page Six

Попри те, що офіційно Кім і Каньє залишаються чоловіком і дружиною, знаменитості уникають одне одного. Днями музикант прилетів до Каліфорнії зі штату Вайомінг. Перед його поверненням світська левиця разом з сестрами та дітьми відправилась на відпочинок на острови Теркс і Кайкос. Як з'ясувалось, репер повернувся в розкішний маєток в Лос-Анджелесі, щоб забрати свої речі.

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Так, Каньє Вест вивіз з маєтку дорогу колекцію взуття – це 500 пар кросівок. Інсайдери стверджують, що Кім Кардашян покинула дім навмисно, аби дати чоловіку можливість спокійно вивезти свої речі – взуття та інші особисті предмети.

"Вони обоє вважали, що буде менш драматично, якщо їх не буде в будинку двоє ", – йдеться в джерелі.

Що відомо про розставання Кім Кардашян і Каньє Веста

Схоже, на примирення не сподівається ані Кім Кардашян, ані Каньє Вест. Наразі вони не поспішають подавати документи на розлучення, однак розуміють, що шлюбу кінець. Очікується, що про офіційне розлучення знаменитості оголосять у двадцятому сезоні реаліті "Сімейство Кардашян", який стане останнім.

Відомо, що партнери перестали відвідувати сімейного консультанта та вже декілька місяців жили окремо через токсичні стосунки. Припускають, що після розлучення Кім і Каньє поділять майно навпіл, а репер переїде до Лондона для проповідницької діяльності.