Поки Кім відпочиває з дітьми: Каньє Вест вивіз 500 пар взуття з маєтку в Лос-Анджелесі, – ЗМІ

Зіркове подружжя Кім Кардашян і Каньє Веста за крок до розлучення. Вони давно не живуть разом і більше не спілкуються. Тому поки блогерка відпочиває з дітьми на райських островах, репер вивіз свої речі з сімейного гніздечка в Лос-Анджелесі.
Джерело: Page Six
Попри те, що офіційно Кім і Каньє залишаються чоловіком і дружиною, знаменитості уникають одне одного. Днями музикант прилетів до Каліфорнії зі штату Вайомінг. Перед його поверненням світська левиця разом з сестрами та дітьми відправилась на відпочинок на острови Теркс і Кайкос. Як з'ясувалось, репер повернувся в розкішний маєток в Лос-Анджелесі, щоб забрати свої речі.
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Так, Каньє Вест вивіз з маєтку дорогу колекцію взуття – це 500 пар кросівок. Інсайдери стверджують, що Кім Кардашян покинула дім навмисно, аби дати чоловіку можливість спокійно вивезти свої речі – взуття та інші особисті предмети.
"Вони обоє вважали, що буде менш драматично, якщо їх не буде в будинку двоє ", – йдеться в джерелі.
Схоже, на примирення не сподівається ані Кім Кардашян, ані Каньє Вест. Наразі вони не поспішають подавати документи на розлучення, однак розуміють, що шлюбу кінець. Очікується, що про офіційне розлучення знаменитості оголосять у двадцятому сезоні реаліті "Сімейство Кардашян", який стане останнім.
Відомо, що партнери перестали відвідувати сімейного консультанта та вже декілька місяців жили окремо через токсичні стосунки. Припускають, що після розлучення Кім і Каньє поділять майно навпіл, а репер переїде до Лондона для проповідницької діяльності.