Каньє Вест переслідував Ірину Шейк до початку роману, – ЗМІ

Чутки про роман репера Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк облетіли світ. Поки знаменитості зберігають мовчання та ніяк не коментують повідомлення інсайдерів, з'являються нові деталі їхніх стосунків. Так, стало відомо, що Каньє буквально переслідував красуню.

Джерела з близького оточення пари й раніше повідомляли, що 44-річний Каньє Вест був ініціатором роману та проявляв себе як наполегливий чоловік. Хімія між ним та Іриною Шейк виникла ще до союзу з Кім Кардашян, коли російська модель знімалась в кліпі репера на пісню Power та представляла колекцію одягу бренду Yeezy. Однак тоді манекенниця була закохана в Кріштіану Роналду.

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Після скандального розлучення з Кім Кардашян Каньє Вест згадав про свою попередню пасію Ірину Шейк й буквально переслідував її.

Каньє та Ірина познайомилися на початку весни й відтоді були на зв'язку, але вони не почали регулярно бачитися лише кілька тижнів тому. Він переслідував її,

– йдеться в джерелі.

Роман Каньє Веста з Іриною Шейк