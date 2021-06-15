Каньє Вест переслідував Ірину Шейк до початку роману, – ЗМІ

Чутки про роман репера Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк облетіли світ. Поки знаменитості зберігають мовчання та ніяк не коментують повідомлення інсайдерів, з'являються нові деталі їхніх стосунків. Так, стало відомо, що Каньє буквально переслідував красуню.
Джерела з близького оточення пари й раніше повідомляли, що 44-річний Каньє Вест був ініціатором роману та проявляв себе як наполегливий чоловік. Хімія між ним та Іриною Шейк виникла ще до союзу з Кім Кардашян, коли російська модель знімалась в кліпі репера на пісню Power та представляла колекцію одягу бренду Yeezy. Однак тоді манекенниця була закохана в Кріштіану Роналду.
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Після скандального розлучення з Кім Кардашян Каньє Вест згадав про свою попередню пасію Ірину Шейк й буквально переслідував її.
Каньє та Ірина познайомилися на початку весни й відтоді були на зв'язку, але вони не почали регулярно бачитися лише кілька тижнів тому. Він переслідував її,
– йдеться в джерелі.
Роман Каньє Веста з Іриною Шейк
- Чутки про роман пара спровокувала після спільної відпустки у Франції, приуроченої до дня народження репера. Каньє Вест орендував цілий готель у Провансі, де зірки провели чотири дні. Їх помітили під час романтичної прогулянки територією комплексу та в аеропорту в США, куди вони прибули приватним літаком.
- Якщо вірити повідомленням інсайдерів, Кім Кардашян знала про роман Каньє Веста з Іриною Шейк. Світська левиця нібито не проти стосунків колишнього чоловіка з моделлю. Вона поважає Шейк за те, що та не коментує особисте життя.
- Схвально на новий зірковий союз відреагував і Бредлі Купер – ексчоловік Ірини Шейк. Він підтримує вибір колишньої та щиро хоче, щоб вона була щаслива.