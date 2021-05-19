Каньє Вест назвав Кім Кардашян найгіршою дружиною

Розлучення знаменитостей Каньє Веста та Кім Кардашян є одною з найгучніших новин у шоу-бізнесі. Нещодавно джерела повідомили нові деталі подружнього життя зірок. Каньє Вест нібито переконаний, що його колишня сім'я була пеклом.

Представники репера Каньє Веста та світської левиці Кім Кардашян запевняли, що розлучення подружжя буде мирним. Справді, самі зірки не беруться коментувати розрив, але багато деталей у ЗМІ повідомляють їхні друзі.

До слова Каньє Вест досі носить обручку, незважаючи на розлучення з Кардашян

Каньє Вест про подружнє життя з Кардашян

За словами джерела, близького до репера, сімейне життя з Кім стало для нього "пеклом". Також чоловік нібито підтвердив, що саме Кардашян стала ініціаторкою розлучення.

Вона була одержима славою, і це зруйнувало їх шлюб. Каньє шкодує, що залишався в цих відносинах так довго. Вона роками зверталася з ним, як з брудом. Постійно проявляла агресію, ревнувала, все драматизувала,

– пише видання.

Каньє Вест начебто переконаний, що сім'я Кім Кардашян зосереджена тільки на грошах та славі. Тому вони не були добрі до репера та не підтримували його, коли той мав проблеми з психічним здоров'ям.

“Те, як вони підходять до речей, є фальшивим і отруйним. Вони постійно оточені драмою, і Каньє злий на них за те, що вони застрягли у цьому смішному світі", – заявило джерело.

Також виконавець переконаний, що ніколи більше не повернеться до колишньої дружини. Він нібито радий, що ці стосунки зрештою завершилися.

Розлучення Кардашян і Веста: коротко