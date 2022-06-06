"Камінг-аут шоу-бізнесу": Оля Цибульська здивувала зізнанням про стосунки з колегами

В інтерв'ю нам Оля Цибульська зізналася, що через війну шоу-бізнес зруйнувався, бо нарешті зникли перші, другі, треті ешелони. Зараз, на думку співачки, всі об'єднані однією метою – створювати українське.

Під час розмови Оля Цибульська не зізналася 24 каналу, чи зблизила її війна з кимось з колег, але зауважила, що всі стали ріднішими, бо "нівелювалися всі досягнення". Зараз ніхто ні з ким не тягається, не женеться за переглядами на ютубі, а "дуже багато вкалує" на благо України.

Читайте також У нас все по-чесному, – Оля Цибульська зізналась, чи спілкується з Дзідзьо

Чому український шоу-біз зробив камінг-аут

Співачка вважає, що після 24 лютого безліч зірок показали своє істинне обличчя й проявили себе як справжні українці. Замість того, щоб набивати собі ціну, всі працюють на нашу головну перемогу.

Мені здається, що в нашій державі за цей рік сталося два камінг-аути: один – Melovin, коли він цілувався на сцені, а другий – камінг-аут шоу-бізнесу, коли всі стали нарешті українцями. І я цьому дуже рада, нарешті ми в одному човні, і човен цей називається "Україна",

– натхненно заявила Оля Цибульська.

"Буде дуже гарно, багато музики і віршів, і я сподіваюся, що після війни буде ще більше взаємоповаги і взаємопідтримки", – додала артистка.

Інтерв'ю Олі Цибульської про стосунки з зірковими колегами та війну: дивіться відео онлайн

До слова, в інтерв'ю нам Цибульська закликала "не гризти Леську" за флешмоб "Краса для ЗСУ". Телеведуча запустила його, аби "підняти моральний, ну і чоловічий дух" нашим захисникам, за що на неї накинулися зі звинуваченнями в об'єктивація української жінки. Натомість співачка вважає, що ця ініціатива Нікітюк не про те, що жінка – "додаток до чоловіка".

"Наші чоловіки поважають жінок. Очі хочуть бачити красу, тому це не для чоловіка – це для себе в першу чергу, і для того, щоб вони знали, куди хочуть повертатися і хто їх чекає", – пояснювала нам артистка.