Український шоубізнес зазнав змін у час війни. Оля Цибульська розповіла про спілкування з колегами в інтерв'ю 24 каналу.

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Чи спілкується Цибульська з Дзідзьо

Виконавиця розповіла, що під час війни почала тісно спілкуватись з Віталієм Козловським – він став її психологом. Однак вона продовжує тримати контакт із зірковим кумом Дзідзьо.

Я дійсно спілкуюся з Віталієм Козловським. А з Михайлом ми не проводили час 24 на 7, у нас не було "залипання", ми говорили один з одним, коли нам того хотілося. З Дзідзьо у нас все по-чесному і по-людськи,

– зізналась Оля Цибульська.

"Спілкування і дружба – це ж не те, що ти бачишся кожен день в кафе. Тут можна поговорити раз на місяць, але цієї розмови тобі вистачить на довгий період. Ми говорили от кілька разів нещодавно, він питає, що я, а я періодично питаю, що в нього. Оце і є справжнє, людське", – додала вона.

Інтерв'ю з Олею Цибульською у відеоформаті: дивіться онлайн

Нагадаємо , довгий час у мережі навіть поширювали чутки про роман Олі Цибульської та Дзідзьо. Особливо вони розповсюджувались серед фанів після розлучення Дзідзьо й SLAVIA. Однак виконавець неодноразово спростовував ці плітки.

, довгий час у мережі навіть поширювали чутки про роман Олі Цибульської та Дзідзьо. Особливо вони розповсюджувались серед фанів після розлучення Дзідзьо й SLAVIA. Однак виконавець неодноразово спростовував ці плітки. "Я взагалі не цікавлюся, як це відбувається. Оля для мене професійна людина, яка дуже багато пройшла. Вона створювала сама себе – була радіоведучою, ведучою, вона багато працює. Те, що там, може, підкрутила історію в піснях, але то ж неправда", – казав артист.

Оля Цибульська також вважає, що український шоубізнес на тлі війни зруйнувався: "Якщо у нас раніше були різні ешелони, то тепер всі рівні, немає, чим тягатись. Подивіться тепер на реальну кількість переглядів на ютубі, коли немає можливості покласти більше комусь грошей, а комусь – меншу. Тепер все стало органічним. Тепер всім стало ясно, що всі в одному човні, і ми всі вкалуємо дуже багато. Нам всім варто один одного підтримувати, один за одного боротися і створювати оце "українське".