Як і підозрювали: дружина Чарльза III Камілла офіційно стане королевою
Джерело:Королівська сім'я
Дружина короля Великої Британії Чарльза III після коронації офіційно стане королевою. Зазначимо, що наразі Камілла є королевою-консортом, але цю приставку приберуть за місяць.
Про зміну титулу стало відомо із запрошень на коронацію монарха, яка відбудеться 6 травня. Раніше багато хто підозрював, що це станеться. Додамо, що на подію запросять понад 2 тисячі гостей.
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Що відомо про титул Камілли
- Спершу дружина Чарльза ІІІ була відома як принцеса-консорт.
- Згодом вона стала королевою-консортом, адже її чоловік після смерті Єлизавети ІІ став королем.
- Тепер запрошення Букінгемського палацу підтверджує те, що з моменту коронації Чарльза III Камілла офіційно стане королевою.
Джерело, близьке до палацу, повідомила, що коронація – це вдалий час, щоб почати називати Каміллу королевою.
Додамо, що 4 квітня палац випустив квіткову листівку-запрошення, яка показала, що Каміллу всі вважатимуть королевою після коронації. Варто зазначити, що її розішлють всім запрошеним гостям.
Зазначимо, що ще в жовтні всі обговорювати те, що з титулу дружини Чарльза III хочуть прибрати слово "консорт". Це планували зробити з допомогою королівських помічників до коронації, так і вийшло.
До коронації король Чарльз ІІІ зробив нове фото з дружиною. Його опублікували на сайті Королівської сім'ї.
Король Чарльз та королева-консорт Камілла / Фото з сайту королівської сім'ї
Коли пройде коронація Чарльза ІІІ: основне
- Короля Чарльз IІІ коронують разом з дружиною королевою-консорт Каміллою. Подія відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Церемонію проведе архієпископ Кентерберійський.
- Після служби Чарльз ІІІ і Камілла вийдуть на балкон Букінгемського палацу з іншими членами королівської сім'ї.
- У всьому Сполученому Королівстві з 6 по 8 травня будуть святкові дні. План заходів – дізнавайтеся за посиланням.
- У неділю, 7 травня, відгримить коронаційний концерт у Віндзорському замку та відбудуться великі коронаційні обіди по всій країні.