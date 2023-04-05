Як і підозрювали: дружина Чарльза III Камілла офіційно стане королевою

Дружина короля Великої Британії Чарльза III після коронації офіційно стане королевою. Зазначимо, що наразі Камілла є королевою-консортом, але цю приставку приберуть за місяць.

Про зміну титулу стало відомо із запрошень на коронацію монарха, яка відбудеться 6 травня. Раніше багато хто підозрював, що це станеться. Додамо, що на подію запросять понад 2 тисячі гостей.

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Що відомо про титул Камілли

Спершу дружина Чарльза ІІІ була відома як принцеса-консорт.

Згодом вона стала королевою-консортом, адже її чоловік після смерті Єлизавети ІІ став королем.

Тепер запрошення Букінгемського палацу підтверджує те, що з моменту коронації Чарльза III Камілла офіційно стане королевою.

Джерело, близьке до палацу, повідомила, що коронація – це вдалий час, щоб почати називати Каміллу королевою.

Додамо, що 4 квітня палац випустив квіткову листівку-запрошення, яка показала, що Каміллу всі вважатимуть королевою після коронації. Варто зазначити, що її розішлють всім запрошеним гостям.

Зазначимо, що ще в жовтні всі обговорювати те, що з титулу дружини Чарльза III хочуть прибрати слово "консорт". Це планували зробити з допомогою королівських помічників до коронації, так і вийшло.

До коронації король Чарльз ІІІ зробив нове фото з дружиною. Його опублікували на сайті Королівської сім'ї.



Король Чарльз та королева-консорт Камілла / Фото з сайту королівської сім'ї

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