Дружина Чарльза ІІІ Камілла одягла тіару Єлизавети ІІ на бенкет у Букінгемі: як вона виглядала

У Букінгемському палаці відбувся перший державний прийом за правління Чарльза ІІІ. 22 листопада королівська сім'я Великої Британії вітала президента ПАР. На бенкет Камілла одягла сапфірову тіару Єлизавети ІІ.

Це вперше королева-консорт Камілла одягла тіару після того, як король Чарльз III зійшов на престол. Вона поєднала її з синьою мереживною сукнею від британського модельєра Брюса Олдфілда та королівськими регаліями.

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Королева-консорт Камілла одягла тіару Єлизавети ІІ

На бенкеті в Букінгемському палаці 75-річна дружина Чарльза ІІІ виблискувала в тіарі з бельгійськими сапфірами. Раніше вона належала королеві Єлизаветі ІІ.

Це реліквія британської монаршої родини, яку Її Величність придбала 1963 року як намисто принцеси Луїзи Бельгійської та перетворила в тіару. Вона носила діадему в комплекті з сапфіровим парюром Георга VI. Єлизавета ІІ часто одягала ансамбль на державні прийоми, банкети та в королівські тури. Вона також фотографувалася в ньому для офіційного портрету в березні 2019 року.

До слова, Камілла не єдина, хто віддає шану Єлизаветі ІІ, одягаючи її аксесуари. На фестивалі пам'яті в королівському в Альберт-холі Кейт Міддлтон з'явилася в кольє-чокері Її Величності з перлами та діамантами. У ньому вона була й на державному похороні 19 вересня 2022 року.