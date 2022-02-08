Камілла може стати королевою-консортом: чим цей титул відрізняється від королеви

Напередодні платинового ювілею правління Єлизавета II оголосила, що хоче бачити герцогиню Корнуольську королевою-консортом. Нижче пояснюємо, чим це звання відрізняється від королеви.

Якщо принц Чарльз стане наступним королем Великої Британії, його дружина Камілла буде оголошена королевою-консортом. Це традиційний титул дружини монарха, повідомляє 24 канал.

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Чим королева-консорт відрізняється від королеви

Титул "королева" може вручатись лише тим жінкам, хто отримав можливість правління по лінії спадкування. Таким чином монархинею стала Єлизавета II – вона стала королевою після смерті свого батька, короля Георга VI.

Тоді як королева-консорт – титул, що вручається дружині короля.



Камілла та Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Чому Камілла стане королевою-консортом

Важливо зауважити, що довгий час було невідомо, чи герцогиня Корнуольська отримає звання королеви. У 2005 році, після заручин принца Чарльза та Камілли, було опубліковано прес-реліз, у якому говорилось про майбутнє звання принцеси.

Мається на увазі, що місіс Паркер Боулз повинна використовувати титул Її Королівська Високість принцеса-консорт, коли принц Уельський очолить престол,

– йшлось у документі.

Єлизавета II оголосила Каміллу наступною королевою

З нагоди 70-річчя свого правління, 5 лютого, Єлизавета II опублікувала особливе послання. У ньому вона зауважила, що хоче бачити герцогиню Корнуольську королевою-консортом у разі правління принца Чарльза. Її Величність додала, що просить підтримувати майбутню королеву, як підтримували її.

Принц Чарльз з дружиною привітали Єлизавету II з ювілеєм правління та заразом відреагували на її звернення: "Ми глибоко усвідомлюємо ту неймовірну честь, яку бажає моя мати. Моя дорога дружина була моєю непохитною підтримкою у всьому, ми разом прагнули служити й підтримувати Її Величність".

, що щодо чоловіків титули надаються іншим чином. Принц Філіп, покійний чоловік Єлизавети II, став герцогом Единбурзьким тому, що відмовився від звання принца Данії та Греції. Коли Єлизавета II стала монархинею, Філіп став принцем-консортом, тому що чоловік може стати королем лише тоді, коли успадкує трон і буде правлячим монархом.