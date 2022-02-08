Дружина принца Вільяма підкорила новим виходом. Вона побувала на семінарі у Лондоні, зустрівшись з учасниками щотижневої групи PACT Southwark MumSpace, повідомляє 24 канал. Учасники цієї групи є волонтерами, вони надають підтримку молодим батькам та допомагають у розв'язанні різних проблем.
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Образ Кейт Міддлтон
Для чергової появи на публіці герцогиня Кембриджська постала у стильному та елегантному образі. Вона приміряла чорну кофтинку та штани у тон прямого крою. Зверху Кетрін одягнула чорно-білий блейзер з клітчастим принтом.
Кейт Міддлтон підкреслила фігуру шкіряним поясом, а вбрання поєднала із замшевими туфлями на стійких підборах. Елегантні аксесуари – сережки та підвіска на тонкому ланцюжку вдало доповнили образ.
Герцогиня розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. Вона підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою, завершивши look.
Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Чим запам'ятались останні публічні появи Кетрін
- Минулого тижня герцогиня Кембриджська з'явилась на публіці зі свекрами – принцом Чарльзом та Каміллою. Вони відвідали школу мистецтв.
- Кейт Міддлтон також стала покровителькою збірної Англії з регбі, замінивши на цій посаді принца Гаррі. Вона оголосила про це оригінальним відео, на якому позувала у спортивному костюмі.
- Згодом дружина принца Вільяма доєдналась до команди та тренувалась разом зі спортсменами на стадіоні Твікенхем.