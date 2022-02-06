95-річна королева Єлизавета ІІ на престолі вже 70 років. Коли прийде час, її замінить найстарший син – принц Чарльз. Він стане королем. Її Величність щиро хоче, щоб тоді його дружина Камілла отримала титул королеви-консорта. Ба більше, вона попросила королівську сім'ю підтримати герцогиню Корнуольську.

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Реакція принца Чарльза на те, його дружина стане королевою Британії

У неділю, 6 лютого, принц Чарльз привітав матір з платиновим ювілеєм на троні й не зміг не згадати про її великодушне рішення щодо Камілли.

"У цей історичний день ми з дружиною приєднуємося до всіх і вітаємо Її Величність з чудовим досягненням у служінні нації, королівствам та Співдружності впродовж 70 років", – заявив первісток Єлизавети ІІ.

Ми глибоко усвідомлюємо ту неймовірну честь, яку бажає моя мати. Моя дорога дружина була моєю непохитною підтримкою у всьому, ми разом прагнули служити й підтримувати Її Величність,

– продовжив принц Чарльз.

Він додав, що вся королівська сім'я, а зокрема вони з Каміллою, наслідуватиме приклад Її Величності на британському престолі.

Реакція принца Чарльза на те, його дружина стане королевою Британії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Цікаво, що герцогиня Камілла могла не стати королевою-консорта. Експерти припускали, що вона, як і чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп, носитиме титул принцеси-консорта, але Її Величність красно віддячила їй за "вірну службу".