Настя Каменських та Потап вже спростували чутки про розлучення, але їхні стосунки досі обговорюють у мережі. Репер у новому інтерв'ю висловив думку, що це спосіб піару на їхньому імені.
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Потап прокоментував чутки про розлучення
Продюсер і репер каже, що люди навмисно паразитують на його з Настею іменах та знаходять спосіб пропіаритися, розповідаючи про їхнє розлучення.
"У кожного свій спосіб піаритись. Ми роками виступали на сцені та завойовували увагу глядачів своєю музикою, піснями, Настя – корисними та мотиваційними блогами і так далі. Якщо ці люди не знають, як зробити так, щоб про них говорили іншими способами, окрім варіанту пропіаритись на наших з Настунею іменах, – будь ласка, нам не шкода, ми не жадібні".
А як все насправді? У нас із Настею все добре, розлучатись не збираємось,
– запевнив Потап.
Що Потап і Настя казали про розлучення
- Плітки про розлучення зіркової пари ходять ще з минулого року. Вперше на них лаконічно відреагував Потап, відповівши блогеру в особистих повідомленнях. Новини про розрив він назвав фейком.
- Згодом на чутки відповіла й Настя Каменських. Спершу вона запевнила, що у неї все добре й розлучатись не планує. Та згодом різко відповіла на запитання, де Потап: "Сонечко, ми ж не близнюки, щоб ходити разом. Сьогодні NK. Треба Потап? Подзвони йому, напиши йому, спитай його".