Настя Каменських пояснила, чому не буде святкувати другу річницю весілля

За тиждень офіційному союзу Насті Каменських і Потапа виповниться два роки. Однак святкувати річницю весілля зірки не будуть. На рішенні пари позначилася пандемія коронавірусу.

Майже два роки тому, 23 травня 2019-го, Потап і Настя Каменських підтвердили чутки про стосунки та зіграли гучне весілля серед лісу під Києвом. Перший рік подружнього життя вони відзначили лише вдвох, вбравшись у розкішні білі вбрання. Другий теж відсвяткують сам на сам.

До теми Настя Каменських розповіла, що Потап подарував їй на день народження

Настя Каменських зауважила, що травень видався переповнений святами – Великдень, її день народження та ювілей Потапа. Зірки втомилися від застіль і домовилися з друзями, що жодного торжества не буде.

Крім того, закохані мріють влаштувати грандіозну вечірку, яка була б схожа на ще одне весілля. Однак пандемія та карантинні обмеження завадили їхнім планам.

Я вже замахалася святкувати. Жодного свята не буде. Ще є така штука, як пандемія, вона продовжується. Якщо святкувати другу річницю, то робити це дуже помпезно. Зараз це неможливо фізично,

– поділилася Настя Каменських.

Якщо ювілей Потапа подружжя відсвяткувало скромно, у вузькому родинному колі, то з нагоди 34-річчя Насті Каменських влаштувало вечірку. На святі іменинниця постала в образі Фріди Кало.