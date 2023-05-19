Розлучення не буде: чоловік-мільярдер помпезно привітав Камалію, яка зібралася йти від нього

У рамках Каннського кінофестивалю відбулася фешн-вечірка Ukrainian Fashion Film Festival. На віллі в Каннах виступили Олег Скрипка, Козак Сіромаха і Камалія, в якої був день народження. На заході її помпезно привітав чоловік-мільярдер, з яким вона зібралася розлучатися.

Ведучими великого благодійного заходу від України стали Тімур Мірошниченко та Олена Кравець. На знаменитій віллі Домерг на Лазуровому березі пригощали стравами української кухні, показували шоу від українських дизайнерів та співали українських пісень.

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Камалія знову засвітилася з чоловіком на тлі розлучення

На участь у благодійній фешн-вечірці 18 травня Камалія погодилася у свій день народження. З 46-річчям її привітав пакистанський мільярдер Мохаммад Захур – вийшов на сцену з величезним букетом і з гумором подякував гостям Ukrainian Fashion Film Festival за те, що прийшли привітати його дружину.

Дякую, що ви всі зібралися на день народження моєї коханої жінки,

– сказав Мохаммад Захур.

Після благодійної вечірки Камалія запросила друзів до одного з місцевих закладів, щоб відсвяткувати день народження. Їй подали торт з феєрверками, а гості співали Happy Birthday і танцювали під англомовні треки. Ба більше, за столом Олег Скрипка зіграв для іменинниці на акордеоні "Многая літа", Мохаммад Захур вручив ще один величезний букет.