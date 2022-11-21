Камалії довелося тікати від натовпу фанатів у Пакистані: курйозне відео
Джерело:Камалія
Днями Камалія приїхала на батьківщину чоловіка з благодійними концертами. Однак цього разу вона збиратиме на допомогу не українцям, а пакистанцям, які постраждали від повеней. Цікаво, що з сольника співачці довелося тікати.
У пресслужбі Камалії нагадали, що з початку повномасштабної війни Пакистан відправив в Україну вісім літаків С-130, забитих гуманітарною допомогою. Тож зірка каже: "Тепер настав мій час відповісти на це взаємністю".
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З 19 по 26 листопада Камалія запланувала п'ять благодійних концертів перед пакистанською елітою, щоб зібрати кошти для постраждалих від масштабних повеней. Вони вирували у країні з середини червня й забрали сотні життів.
Камалії довелося тікати з концерту в Пакистані
У суботу, 19 листопада, Камалія виступила на музичному фестивалі в Карачі. Вона вийшла на сцену з синьо-жовтим прапором і виконала свої англомовні хіти. Одразу після концерту артистці та Захуру довелося сідати в авто та їхати геть, адже їх обступив натовп шанувальників.
Втеча від фанів! Інакше б тримали до ранку,
– прокоментувала Камалія в інстаграмі.
- Нагадаємо, раніше зірка розповідала, що люди Зеленського телефонували її чоловіку-мільярдеру. За чутками, саме Захур допоміг Україні придбати два винищувачі для ЗСУ.
- Камалія теж потужно допомагає Батьківщині, збираючи гроші на благодійних івентах по всьому світу. Вона навіть хоче вступити до лав ЗСУ, щоб давати концерти у статусі військовослужбовиці. Коханий її не відмовляє, адже вірить, що зброю дружині не дадуть і на "нуль" не відправлять.