В пресс-службе Камалии напомнили, что с начала полномасштабной войны Пакистан отправил в Украину восемь самолетов С-130, забитых гуманитарной помощью. Звезда говорит: "Теперь пришло мое время ответить на это взаимностью".

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С 19 по 26 ноября Камалия запланировала пять благотворительных концертов перед пакистанской элитой, чтобы собрать деньги для пострадавших от масштабных наводнений. Они бушевали в стране с середины июня и забрали сотни жизней.

Камалии пришлось убегать с концерта в Пакистане

В субботу, 19 ноября, Камалия выступила на музыкальном фестивале в Карачи. Она вышла на сцену с сине-желтым флагом и исполнила свои англоязычные хиты. Сразу после концерта артистке и Захуру пришлось садиться в авто и уезжать, ведь их обступила толпа поклонников.

Побег от фанатов! Иначе бы держали до утра,

– прокомментировала Камалия в инстаграме.