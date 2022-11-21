В пресс-службе Камалии напомнили, что с начала полномасштабной войны Пакистан отправил в Украину восемь самолетов С-130, забитых гуманитарной помощью. Звезда говорит: "Теперь пришло мое время ответить на это взаимностью".
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С 19 по 26 ноября Камалия запланировала пять благотворительных концертов перед пакистанской элитой, чтобы собрать деньги для пострадавших от масштабных наводнений. Они бушевали в стране с середины июня и забрали сотни жизней.
Камалии пришлось убегать с концерта в Пакистане
В субботу, 19 ноября, Камалия выступила на музыкальном фестивале в Карачи. Она вышла на сцену с сине-желтым флагом и исполнила свои англоязычные хиты. Сразу после концерта артистке и Захуру пришлось садиться в авто и уезжать, ведь их обступила толпа поклонников.
Побег от фанатов! Иначе бы держали до утра,
– прокомментировала Камалия в инстаграме.
- Напомним, ранее звезда рассказывала, что люди Зеленского звонили ее мужу-миллиардеру. По слухам, именно Захур помог Украине приобрести два истребителя для ВСУ.
- Камалия тоже сильно помогает Родине, собирая деньги на благотворительных ивентах по всему миру. Она даже хочет вступить в ряды ВСУ, чтобы давать концерты в статусе военнослужащей. Любимый ее не отговаривает, ведь верит, что оружие жене не дадут и на "ноль" не отправят.