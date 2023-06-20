Камалія після заяви про розлучення зізналася, які в неї стосунки з Захуром: "Непростий період"

Після того, як пара оголосила про розлучення, Камалія та Захур продовжують публікувати спільні фото та проводять багато часу разом. Тепер співачка зізналася, які між ними стосунки та чому вона так мало говорить про особисте життя.

Камалія зізналася, що зараз подружжя переживає непростий період. Днями співачка налякала фанатів світлиною з лікарні та розповіла, як травмувалася.

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Стосунки Камалії та Мохаммада Захура викликають неабиякий інтерес у шанувальників. Нещодавно співачка зізналася, що ця тема для неї дуже болісна, адже зараз пара переживає складний етап у своєму подружньому житті.

Однак, за її словами, подружжя продовжує підтримувати одне одного та разом виховувати доньок – Арабеллу та Мірабеллу.

Я намагалася усе сказати у дописі (про розлучення – 24 Канал), але ми закрили це питання між нами. Коли прийде час і ми все вирішимо, ми розповімо. Зараз ми підтримуємо одне одного, у нас спільні діти, у нас дуже багато спільних проєктів,

– пояснила Камалія.

Артистка додала, що 20 років спільного життя не проходять просто так. "Зараз коментувати цю тему це дуже боляче для мене", – поділилася Камалія.



Камалія з Мухаммедом Захуром та доньками/ Фото з її інстаграму

Раніше співачка розповіла, з ким живуть діти. Виявилося, що Арабелла і Мірабелла зараз живуть у Лондоні з татом. Адже через повномасштабну війну вони перейшли до школи у Великій Британії. У Київ дівчата повернуться, коли навчання відновиться в офлайн-форматі.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Камалія оголосила, що вони з Захуром розлучаються – "просуваються вперед порізно й більше не будуть партнерами у шлюбі". Вони були разом 20 років, останній рік подружжя сварилося через доньку мільярдера від першого шлюбу з росіянкою.

Після заяви про розрив співачка здивувала сімейними фото з Великодня, який чомусь відсвяткувала не тільки доньками, а й з Захуром.