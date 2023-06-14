Артистка спочатку соромилася про це розповідати, тож мовчала про цей інцидент. Проте згодом Камалії довелося пройти лікування, тому вона поділилася деталями в Instagram.

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Українська співачка показала фото у лікарняній сорочці та шапочці біля апарату МРТ. Вона зізналася, що соромилася розповідати, що з нею сталося.

Не хотіла ділитись новинами, соромилась… У свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а лише посилився. Можливий перелом ребра. Приїхала на МРТ і КТ,

– розповіла Камалія.



Камалія опинилася в лікарні / Фото з її інстаграму

Додамо, що артистка травмувалася напередодні важливої події. Тепер співачка схвильована своїм станом здоров'я, адже не знає, чи зможе виступити на музичній премії YUNA вже 16 червня, на яку мала приїхати разом з чоловіком.

"Вже у пʼятницю премія YUNA, і для мене було дуже важливо і відповідально підготуватися до виступу. Тепер не знаю, як усе буде… Прошу вас, друзі, будьте обережні, особливо знімаючи відео", – написала Камалія.

Раніше Камалія ділилася усміхненими фото з велопрогулянки разом зі своїми доньками. Чи стався цей інцидент саме того дня – невідомо.



Камалія з доньками у відпустці / Фото з її інстаграму

До слова, нещодавно Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, потрапив до лікарні з серйозним захворюванням. Згодом хореограф вийшов на зв'язок після лікування, показав своє фото та зізнався, що вже повернувся на фронт.