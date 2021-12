Зовсім скоро розпочнеться підготовка до новорічно-різдвяних свят. Метушня, на яку чекають з нетерпінням. У будинках засяють кольорові гірлянди, ялинки, новорічні декорації.

Готуватися до святкової казки набагато приємніше з атмосферною музикою. Українські та світові виконавці тішать шанувальників новими треками напередодні Різдва, Нового року. У світі багато негативу, тому зима вносить у нього чимало приємних моментів, якими варто насолодитися сповна.

Енергійні та меланхолійні, ліричні та запальні – пісні для новорічного настрою, які потраплять у ваш плей-лист на всю зиму. Слухаймо святкові треки разом!

Добірка новорічно-різдвяних пісень

Sia – Snowman: дивіться відео онлайн

Sia – Everyday is Christmas (Full album): слухайте пісні онлайн

Bryson Tiller ft. Justin Bieber, Poo Bear – Lonely Christmas: дивіться відео онлайн

Alessia Cara – Make It To Christmas: слухайте пісню онлайн

Дзідзьо – "Зимова казка": дивіться відео онлайн

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You: дивіться відео онлайн

Nat King Cole – The Christmas Song: дивіться відео онлайн

Ірина Федишин – "Зима": слухайте пісню онлайн

Світлана Тарабарова – "Падає сніг": дивіться відео онлайн

Christmas Music: слухайте треки онлайн