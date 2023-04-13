Після 20 років шлюбу: співачка Камалія оголосила про розлучення з пакистанським мільярдером

Популярна співачка Камалія повідомила несподівану новину – вона розлучається з чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром. Пара прожила у шлюбі 20 років, вони маю двох доньок-двійнят, яким зараз по дев'ять років.

Цієї новиною артистка поділилася в соцмережі. Раніше Камалія розповіла, як її чоловік-мільярдер збіднів через війну.

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Камалія розлучається з чоловіком

Напередодні у програмі "ЖВЛ" вийшов сюжет, у якому Камалія розповіла про конфлікти з чоловіком під час повномасштабної війни. Тож тепер вона повідомила про розлучення.

Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємося вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами,

– написала зірка.

Подружжя намагалося вирішити сімейні проблеми

Співачка заявила, що разом із мільярдером старанно працювала над проблемами, сподіваючись зберегти сім'ю, але розлучення уникнути не вдалося.

"Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо одне одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі", – додала артистка.

Проте, за словами Камалії, подружжя розійшлося на дружній ноті та продовжить далі виховувати спільних дітей.

Вона запевнила українців, що в майбутньому покаже, як ідеальна родина має продовжувати жити у злагоді навіть після розпаду.

Шанувальників Камалії ця новина засмутила. У коментарях вони висловили співчуття з приводу розлучення:

"Мені дуже шкода... завжди любила вашу сім'ю".

"Дуже шкода, ви гарна пара. Але бажаю вам всього самого доброго".

"Дійсно шкода, ви дуже гармонійна і красива родина".

"Тримайтеся… Ви з Захуром сильні і гарні люди… Ми вас любимо і як сім'ю, і просто як окремих людей, що своїми вчинками всім показують гідні приклади".

"Дуже жаль, так все гарно було.... Добре, що розійшлись без скандалу".

"Як прикро, але це ваше життя і ваш вибір".

"Несподівано".

Що відомо про стосунки Камалії і Мохаммада Захура: коротко