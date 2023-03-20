Артистка зізнається, що тоді вона навіть уявити не могла, що Росія нападе на Україну. Раніше Камалія розповідала, як тікала з країни на 6-й день війни.

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Камалія розповіла про знайомство і виступи для Путіна

Співачка Камалія пригадала своє знайомство з Владіміром Путіним багато років тому.

За її словами, вони вперше зустрілися в Києві. Після цього співачка почала отримувати особисті запрошення від російського диктатора виступити на політичних заходах.

Я багато разів виступала перед Путіним. У житті багато сюрпризів! Ви не можете уявити це зараз. Я зустріла Путіна у Києві, а потім він почав кликати мене до Кремля співати з 2005 року. Він часто дзвонив мені, а потім раптом перестав дзвонити. Я не знаю чому. Після цього я побачила зміну президента, він став іншим,

– розповіла Камалія.

Артистка каже, що тоді Путін здавався їй порядною людиною і вона не могла уявити, що за декілька років він нападе на Україну.

"Всі артисти ми сиділи разом і їли разом після виступів або під час самітів СНД. У той час, якби хтось сказав мені, що Путін нападе на Україну, я не повірила б. Бо я знала, що він любить Україну. Він щоразу казав, що Україна та Росія мають бути разом, але він хоче новий СРСР", – поділилася співачка.

Що Камалія каже про Зеленського

Зірка наголосила, що сьогодні Путін воює із Володимиром Зеленським, але два десятиліття тому нинішній український президент теж розважав його. Камалія пригадала, як Зеленський виконав комедійний номер для Путіна, а Камалія співала свою музику російським політикам.

Вона додала, що знала Зеленського коміком, колегою-виконавцем.

Щоразу ми фотографувалися разом. Посмішки, тусовки, як завжди спілкуються у шоу-бізнесі. Щоразу він був дуже позитивним. Він жартував, усміхався, був дуже відкритою людиною,

– каже співачка.

Камалія додає, що команда Зеленського не просить від неї та її чоловіка Захура грошей, але просить, щоб Пакистан не був нейтральним, а був на боці України.

До слова, раніше Камалія розповідала, що діти та її чоловік виїхали з України перед початком війни. Її коханий відчував, що буде вторгнення, тому вивіз дітей до Лондона. За словами зірки, її чоловіку за три дні до наступу Росії прийшло повідомлення, де червоними літерами писало: "Просимо наших громадян зі своїми сім'ями покинути Україну". Тоді мільярдер взяв доньок і 23 лютого полетів до Лондона. Камалія перший тиждень залишалася в Україні.