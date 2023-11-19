З моїми принцесами, – Камалія зачарувала рідкісними кадрами з доньками

Українська співачка Камалія зворушила прихильників світлиною зі своїми доньками, 10-річними Арабеллою та Мірабеллою.

Діти співачки живуть з батьком Мохаммедом Захуром у Лондоні. Періодично знаменитість приїждає до дітей у Велику Британію або ж навпаки – доньки до мами в Україну.

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Співачка прилетіла на тиждень до Лондону, щоб провести час зі своїми дівчатками. Перед тим, як повернутися назад в Україну, вона зробила ласкаве фото з донечками. Вони мали щасливий вигляд.

Наш затишний вечір з моїми принцесами напередодні мого від'їзду до України. Це був, як завжди, прекрасний тиждень у рідному колі. Знов буду дуже сумувати за вами!

– написала зірка.

Наразі доньки Камалії Арабелла та Мірабелла проживають разом з батьком у столиці Великої Британії. Дівчатка вчаться в одній з елітних шкіл Лондона. Камалія розповідала, вони з чоловіком прийняли таке рішення через війну в Україні. Співачка запевняла, що коли в Україні стане спокійніше жити, то донечки повернуться сюди, оскільки страшенно сумують за домом.

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