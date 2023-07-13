Українська співачка Камалія пригадала деталі початку стосунків з пакистанським мільярдером. Вона згадала, як підкорила Мохаммада Захура своїм співом.

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Чим Камалія підкорила чоловік

Виконавиця пригадала, як рік тому співала пісню "Місяць на небі". Почувши це виконання, Мохаммад начебто "ледь не зізнався в коханні". Так почалась їхня історія.

Саме з цієї пісні 20 років тому почалась наша красива любовна історія з Захуром. Почувши цю пісню в той заповітний вечір, він ледве не зізнався в коханні! Я й досі пам'ятаю: це була п'ятниця, 11 липня, вечір, 21 година,

– пригадала Камалія.

Камалія продемонструвала, як виконує пісню "Місяць на небі" у супроводі оркестру.

Камалія – "Місяць на небі": дивіться відео онлайн

Які стосунки Камалії та Захура зараз