Діти співачки живуть з батьком Мохаммедом Захуром у Лондоні. Періодично знаменитість приїждає до дітей у Велику Британію або ж навпаки – доньки до мами в Україну.
Ого Камалія показала, чим підкорила чоловіка-мільярдера 20 років тому: "Досі пам'ятаю"
Камалія опублікувала ніжну світлину з донечками
Співачка прилетіла на тиждень до Лондону, щоб провести час зі своїми дівчатками. Перед тим, як повернутися назад в Україну, вона зробила ласкаве фото з донечками. Вони мали щасливий вигляд.
Наш затишний вечір з моїми принцесами напередодні мого від'їзду до України. Це був, як завжди, прекрасний тиждень у рідному колі. Знов буду дуже сумувати за вами!
– написала зірка.
Наразі доньки Камалії Арабелла та Мірабелла проживають разом з батьком у столиці Великої Британії. Дівчатка вчаться в одній з елітних шкіл Лондона. Камалія розповідала, вони з чоловіком прийняли таке рішення через війну в Україні. Співачка запевняла, що коли в Україні стане спокійніше жити, то донечки повернуться сюди, оскільки страшенно сумують за домом.
Що відомо про стосунки Камалії та Захура
- Нещодавно співачка розповідала, що вони добре спілкується з ексчоловіком після розлучення. Однак, комунікація стосується батьківства та професійної співпраці.
- У вересні донькам Камалії виповнилося 10 років. Вони мали єдине бажання – відзначити день народження вдома в Києві. Тож діти прилетіли з Лондону в Україну й відзначили цей день у колі родини та друзів.
- У липні співачка разом із дітьми вперше за тривалий час повернулася в Україну. Камалія поширила світлину з двома доньками на тлі потяга "Укрзалізниці". Вони були дуже щасливими.
- У квітні 2023 року Камалія оголосила про розлучення з чоловіком Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу. Офіційної причини пара не називала. Лише відомо, що вони "просуваються вперед порізно й більше не будуть партнерами у шлюбі". Пара виховує двох доньок – 10-річну Арабеллу та Мірабеллу.