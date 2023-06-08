Три тижні тому Христині Горняк поставили діагноз – гідронефроз 4 ступені, атрофія лоханок лівої нирки. Після цих слів ексдружина Остапчука була у тривожному стані, аж поки у Відні не знайшла свого лікаря.

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Христина Горняк розповіла про свій діагноз

Вердикт в Україні одразу – видалення нирки. Після цих слів я просто впала в самий низ емоційно, як тільки може впасти людина. Я плакала і думала, що все, я буду вмирати, що життя закінчується. Хоча я нікому це не показала майже,

– поділилася Христина.

У Відні блогерка знайшла спеціаліста, який діагностував, що нирка працює на 30%, тож видаляти її не потрібно, він спробує її врятувати. Саме завдяки цьому лікарю Христина "живе як здорова людина".

"Ця хвороба не проявляється ніяк. Всі аналізи в мене як у здорової людини, абсолютно всі. УЗД я робила теж постійно, та спершу мені казали, що в мене кіста в нирці, щоб я спостерігала, і тільки два останні лікарі сказали, що треба до уролога, терміново", – прокоментувала вона.

Крім того, Христина Горняк похвалилася, що її підтримують не тільки батьки, друзі та подруги, а й коханий чоловік. Він нібито "постійно подає руку допомоги і відвідує разом з нею всіх лікарів". Бойфренд каже їй: "Такі як ти живуть довго, ти будеш жити 100 років".