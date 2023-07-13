Камалія показала, чим підкорила чоловіка-мільярдера 20 років тому: "Досі пам'ятаю"
Джерело:Камалія
Українська співачка Камалія опублікувала відео, де виконує пісню "Місяць на небі". Зірка пригадала, що саме цю композицію виконувала у перший вечір знайомства з тоді майбутнім чоловіком.
Українська співачка Камалія пригадала деталі початку стосунків з пакистанським мільярдером. Вона згадала, як підкорила Мохаммада Захура своїм співом.
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Чим Камалія підкорила чоловік
Виконавиця пригадала, як рік тому співала пісню "Місяць на небі". Почувши це виконання, Мохаммад начебто "ледь не зізнався в коханні". Так почалась їхня історія.
Саме з цієї пісні 20 років тому почалась наша красива любовна історія з Захуром. Почувши цю пісню в той заповітний вечір, він ледве не зізнався в коханні! Я й досі пам'ятаю: це була п'ятниця, 11 липня, вечір, 21 година,
– пригадала Камалія.
Камалія продемонструвала, як виконує пісню "Місяць на небі" у супроводі оркестру.
Камалія – "Місяць на небі": дивіться відео онлайн
Які стосунки Камалії та Захура зараз
- У квітні цього року Камалія заявила, що вони з Мохаммадом Захуром розлучаються – "просуваються вперед порізно й більше не будуть партнерами у шлюбі".
- Та згодом у мережі продовжували з'являтися їхні спільні сімейні фото, тому фани припустили, що подружжя примирилося та більше не думає про розрив шлюбу.
- Камалія нещодавно прокоментувала підозри шанувальників. Вона пояснила, що стосунки у парі залишаються складними. Вони разом виховують доньок та підтримують один одного. Коли прийде час та рішення буде ухвалене, зірка повідомить.